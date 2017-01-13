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Türkiye FIFA’da 24’üncü sırada

Türkiye FIFA’da 24’üncü sırada
TÜRKİYE FIFA dünya sıralamasında Türk Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu. Listenin üst sıralarında ise değişim yaşanmadı. FIFA listesinde Arjantin liderliği, Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu.
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