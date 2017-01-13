Türkiye FIFA’da 24’üncü sırada

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TÜRKİYE FIFA dünya sıralamasında Türk Milli Takımı, 24. basamaktaki yerini korudu. Listenin üst sıralarında ise değişim yaşanmadı. FIFA listesinde Arjantin liderliği, Brezilya ikinciliği, Almanya da üçüncülüğünü korudu.
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