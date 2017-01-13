Trabzon’da görüşürüz

Trabzonspor uzun zamandır Türkiye'ye getirmek için uğraş verdiği Martin Caceres'in transferini askıya aldı. Uruguaylı oyuncu yapılan teklifi kabul etse de eşinin Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle bu görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Bunun üzerine Bordo-Mavili yönetimin Caceres ve eşiyle birkez daha görüşeceği, yine olumlu bir yanıt alınamaması durumunda transferin rafa kaldırılacağı ifade edildi. Yönetim bir yandan da alternatif isimlerle temasa başladı.
MENAJER SIKINTISI Akhisar Belediyesporlu HugoRodellega'nın transferinde büyükmesafe kateden Bordo-Mavililer,Kolombiyalı yıldızın menajeriyleyaşanan pürüzleri çözmeye çalışıyor.Fakat görüşmelerin çok olumlusürdüğü ve resmi açıklamanınen geç yarın yapılacağıbelirtiliyor.
İMZA YAKIN
Öte yandan Rodellaga, AntalyaHavalimanı'nda kendisinitakip eden Trabzonspormuhabirlerine el sallayarak "Trabzon'dagörüşürüz" ifadesini kullandı.Bu gelişme de transferin biteceğineişaret olarak yorumlandı.
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