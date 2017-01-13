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yol ayrımında!

Olcay’dan sonra ile de yollar ayrılıyor. Beşiktaş yönetimi teklifleri değerlendirme kararı aldı

Rhodolfo yol ayrımında!
Beşiktaş'ta Olcay Şahan'ın ardından da ayrılığın eşiğine geldi. Siyah-Beyazlı yönetim Brezilyalı stoper için teklifleri değerlendirme kararı aldı.

KULÜBÜNÜ KENDİ SEÇECEK
Brezilya'dan teklifler alan Rhodolfo'nun anlaşacağı kulüple Beşiktaş yönetimi masaya oturacak. Rhodolfo bu sezon 8 maçta oynadı.
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