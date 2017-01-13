Para sorununa çözüm bulundu

Yönetim TFF'den yeni transferlere lisans çıkartmak için kasadan çıkarması gereken 25 milyon liranın çok büyük bir bölümünü ödedi. Kalan bölümü ise yapılandıran Bordo-Mavili yönetim oyuncuların lisans sorununu da çözdü. Başkan Muharrem Usta'nın konuyla bizzat ilgilendiği ve yeni sıkıntıların ortaya çıkmaması için uğraştığı belirtiliyor.