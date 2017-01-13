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Para sorununa çözüm bulundu

Para sorununa çözüm bulundu
Yönetim TFF'den yeni transferlere lisans çıkartmak için kasadan çıkarması gereken 25 milyon liranın çok büyük bir bölümünü ödedi. Kalan bölümü ise yapılandıran Bordo-Mavili yönetim oyuncuların lisans sorununu da çözdü. Başkan Muharrem Usta'nın konuyla bizzat ilgilendiği ve yeni sıkıntıların ortaya çıkmaması için uğraştığı belirtiliyor.
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