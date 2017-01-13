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’a duygusal veda

Olcay Şahan’a duygusal veda
Beşiktaşlı futbolculardan Necip Uysal, Cenk Tosun, Veli Kavlak ve Atınç Nukan, Trabzonspor'a imza atan için duygusal mesajlar paylaştı. Cenk Tosun, "Önce adamlığınla, sonra da futbolculuğunla örnek oldun. Hep akıllarda kalacaksın" dedi.
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