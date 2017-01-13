Namoğlu deklarasyonu

Dün resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Fenerbahçe MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nu ve açıklamalarını hedef aldı. Açıklamada, "Yusuf Namoğlu, sanki ligin ilk yarısında bu hakem hataları hiç yaşanmamış, MHK Başkanlığı yaptığı her dönemde olduğu gibi, bu dönem de belli takımlar lehine olan ve artık hata kavramı ile izahı mümkün olmayan hakem kararları olduğunu görmezden gelmiştir. Bu durum karşısında açıkça ifade etmek isteriz ki, ya Yusuf Namoğlu'nun kapasitesi bu kadardır ve bu sebeple bu şekilde sığ ve yaşanan olaylarla uyumlu olmayan açıklamalar yapmaktadır; ya da Yusuf Namoğlu kötü niyetlidir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.