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Namoğlu deklarasyonu

F.Bahçe yönetimi, MHK Başkanı ’nunu açıkmalarına cevap verdi ve kendisi hakkında sert ifadeler kullandı

Namoğlu deklarasyonu
Dün resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Fenerbahçe MHK Başkanı 'nu ve açıklamalarını hedef aldı. Açıklamada, "Yusuf Namoğlu, sanki ligin ilk yarısında bu hakem hataları hiç yaşanmamış, MHK Başkanlığı yaptığı her dönemde olduğu gibi, bu dönem de belli takımlar lehine olan ve artık hata kavramı ile izahı mümkün olmayan hakem kararları olduğunu görmezden gelmiştir. Bu durum karşısında açıkça ifade etmek isteriz ki, ya Yusuf Namoğlu'nun kapasitesi bu kadardır ve bu sebeple bu şekilde sığ ve yaşanan olaylarla uyumlu olmayan açıklamalar yapmaktadır; ya da Yusuf Namoğlu kötü niyetlidir" denildi.
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