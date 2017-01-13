Serçe parmağı kırılan Muslera için özel eldiven üretildi... Puma, geçtiğimiz hafta serçe parmağında kırık tespit edilen Galatasaraylı yıldız kaleci FernandoMuslera için dört parmaklı bir eldiven üretti. Konyaspor maçında oynatılmak istenen yıldız kaleci, kırık parmağının hareketini kısıtlayacak şekilde kendisine özel üretilen eldiven ile bugün bir antrenman yapacak. Tecrübeli kaleci bu sayede de yarınki Konyaspor karşılaşmasında da forma giyebilecek.
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