Ligde 2. yarı başlıyor

Süper Lig'de 2. devre, bugün 20.00'de Bursa- Trabzon maçıyla start alacak. 16. hafta maçlarının ardından verilen ara 17 günlük izin sonrası bugün bitiyor. Sezonun ilk yarısını büyük hayal kırıklıkları ile geride bırakan Trabzonspor, Bursa maçıyla başlayacağı sezonun 2. yarısında yeni bir sayfa açmak istiyor.



Bordo-mavili takımda zorlu karşılaşma öncesi, Bero sakat olduğu için forma giyemeyecek. Trabzonspor'un yeni transferleri Pereira ve Mas'ın Bursaspor deplasmanında 11'de başlaması beklenirken, Medjani ve Olcay'ın da kendilerine 18 kişilik kadroda yer bulabileceği belirtildi.