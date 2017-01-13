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’de şam piyon F.Bahçe

Erkekler Voleybolda Halkbank’ı 3-1 yenen Fenerbahçe kupanın sahibi oldu

Kupa Voley’de şam piyon F.Bahçe
Voleybolda finalinde F.Bahçe, Halkbank'ı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

İLK KUPA FENERBAHÇE'NİN
Sarı-lacivertli takım, Balıkesir Yeni Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk iki setini 25-23 ve 25-20'lik skorlarla önde kapattı. Üçüncü seti Halkbank 25-15 galip tamamlarken, son sette rakibine 25-21 üstünlük kuran Fenerbahçe, maçı 3-1 kazandı.
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