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umutları artırdı!

Karavayev umutları artırdı!
Denizli ile oynanan hazırlık maçının ardından Partizani maçında olumlu bir performans çizen Karavayev taraftarlar için umut oldu.

ÇABUK VE DENGELİ
Sanal alemde yapılan yorumlarda "Çok çalışkan ve istikrarlı. Ne yaptığını biliyor. Top kontrolü ve çabukluğu iyi. Son derece de dengeli. Takımını kendinden çok düşünüyor" ifadeleri kullanıldı.
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