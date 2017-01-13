İsmail: Harika bir kamp geçirdik

Antalya kampını değerlendiren İsmail Köybaşı, "Çok güzel bir kamp dönemi oldu. Maçların dışında yapmış olduğumuz antrenmanların temposu ligin 2. yarısında bize çok büyük fayda sağlayacak" dedi. Ligin ikinci yarısına hazır olduklarını belirten milli futbolcu, şu ifadelerle sözlerini noktaladı: "Takımda güzel bir hava var. Özellikle bir inanmışlık var. İnanmak başarmanın yarısıysa biz yarısına gelmişiz. Seri gülibiyetlerle ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.