İsmail: Harika bir kamp geçirdik

Antalya kampını değerlendiren İsmail Köybaşı, "Çokgüzel bir kamp dönemi oldu.Maçların dışında yapmış olduğumuzantrenmanların temposuligin 2. yarısında bizeçok büyük fayda sağlayacak"dedi. Ligin ikinci yarısına hazır olduklarını belirten milli futbolcu, şu ifadelerle sözlerini noktaladı: "Takımda güzel bir hava var.Özellikle bir inanmışlık var.İnanmak başarmanın yarısıysabiz yarısına gelmişiz. Serigülibiyetlerle ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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