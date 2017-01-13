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Hedef seriyi sürdürmek

Farklı takımlarla Trabzon’a karşı 7 maça çıkan ve yenilmeyen Bursaspor’un hocası Hamzaoğlu seriyi devam ettirmek istiyor

Hedef seriyi sürdürmek
İkinci yarının açılış maçında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek olan Bursaspor'da parola galibiyet... Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu taraftarları önünde iyi bir futbol oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.

5 GALİBİYET ELDE ETTİ
Trabzonspor'a karşı farklı takımların başında 7 kez mücadele veren tecrübeli hoca bugüne kadar hiç yenilgi almadı. Hamzaoğlu; Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Bursaspor takımları başında Trabzonspor'a karşı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.

ARTIK DAHA İYİLER
Rakiplerinin devre arasında yaptıkları transferlerle güçlendiğini ifade eden Hamzaoğlu, "Mental açıdan da ilk yarıya göre daha iyi durumda olduklarını düşünüyorum. Fakat biz de iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Taraftarımızın önünde alacağımız galibiyetle moral bulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
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