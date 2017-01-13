Hedef seriyi sürdürmek

İkinci yarının açılış maçında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek olan Bursaspor'da parola galibiyet... Teknik direktör HamzaHamzaoğlu taraftarları önünde iyi bir futbol oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.
5 GALİBİYET ELDE ETTİ Trabzonspor'a karşı farklı takımların başında 7 kez mücadele veren tecrübeli hoca bugüne kadar hiç yenilgi almadı. Hamzaoğlu; AkhisarBelediyespor, Galatasaray veBursaspor takımları başında Trabzonspor'a karşı 7 maçta 5 galibiyetve 2 mağlubiyet elde etti.
ARTIK DAHA İYİLER
Rakiplerinin devre arasında yaptıkları transferlerle güçlendiğini ifade eden Hamzaoğlu, "Mental açıdan da ilk yarıya göre daha iyi durumda olduklarını düşünüyorum. Fakat biz de iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Taraftarımızın önünde alacağımız galibiyetle moral bulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.