Hedef seriyi sürdürmek

İkinci yarının açılış maçında bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek olan Bursaspor'da parola galibiyet... Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu taraftarları önünde iyi bir futbol oynayarak kazanmak istediklerini söyledi.



5 GALİBİYET ELDE ETTİ

Trabzonspor'a karşı farklı takımların başında 7 kez mücadele veren tecrübeli hoca bugüne kadar hiç yenilgi almadı. Hamzaoğlu; Akhisar Belediyespor, Galatasaray ve Bursaspor takımları başında Trabzonspor'a karşı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.



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Rakiplerinin devre arasında yaptıkları transferlerle güçlendiğini ifade eden Hamzaoğlu, "Mental açıdan da ilk yarıya göre daha iyi durumda olduklarını düşünüyorum. Fakat biz de iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Taraftarımızın önünde alacağımız galibiyetle moral bulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.