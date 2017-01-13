Yol Durumu
  1. Olcay Şahan’a duygusal veda
  2. Ve Ersan Beşiktaş’ta

Güneş: Osmanlı maçı daha önemli

Güneş: Osmanlı maçı daha önemli
Yoğun bir transfer gündemi yaşadıklarını söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü , "Ama Osmanlı maçını görmezden gelemeyiz. Osmanlı maçı tüm bunlardan daha önemli. Ligin 2. yarısına galibiyetle başlamak en büyük moral olur" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar