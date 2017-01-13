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En iyi takıma geldim!

PAOK’tan transfer edilen Garry Rodrigues, “Türkiye’nin en iyi takımına geldim. Benim için büyük bir fırsat olacak” diye konuştu...

En iyi takıma geldim!
Önceki gün ilk kez idmana çıkan Garry Rodriguez için dün de imza töreni düzenlendi. Genç futbolcu, Türkiye'nin en iyi takımına geldiğini söyledi.

GÖREVE HAZIRIM
Bunun kendisi için büyük bir fırsat olduğunu da belirten Rodrigues, "Hazır olduğumu söyleyebilirim. PAOK'taki durumumdan ötürü 21 gündür idman yapmıyorum. Yine de hocamın vereceği karar. 11'de mi olacağım yoksa sonradan mı oyuna girerim bilmiyorum. Önemli olan ne zaman oynarsam oynayayım takımıma en iyi hizmeti verebilmek. Önemli olan bu forma altında keyif alarak oynamak ve takımıma hizmet etmek" ifadesini kullandı.
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