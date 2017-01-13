Bursa maçı Yaşal Kemal Uğurlu’nun

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Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar: BUGÜN: Bursa-Trabzon: Yaşar Kemal Uğurlu, YARIN: Karabük-Akhisar: Ümit Öztürk, Alanya-Rize: Volkan Bayarslan, Başakşehir- Kayseri: Özgür Yankaya, Konya-Galatasaray: Mete Kalkavan, Pazar: Kasımpaşa-G.Birliği: Awrda Kardeşler, Gaziantep- Antalya: Suat Arslanboğa, Fenerbahçe-Adana: Serkan Çınar, Pazartesi: 19.00 Osmanlı-Beşiktaş: Ali Palabıyık.
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