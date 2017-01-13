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Advocaat yüklemeye devam edecek

Advocaat yüklemeye devam edecek
Antalya kampında takımına kondisyon yüklemesi yapan ve , idmanların dozajını bir süre daha düşürmeyecek. Hollandalı teknik adamın, "Samandıra'da daha fazla zaman geçirmeliyiz. Acı çekmeden çok çalışmadan başarı gelmez. Hepimiz gereken fedakarlığı yapmalıyız" dedi.

FUTBOLCULAR MEMNUN
Fenerbahçeli futbolcular ise antrenman düzeyinin yüksek olmasından hiç de şikayetçi değil. Hasan Ali, "Evet yoruluyoruz ama bunun faydasını sezon içinde göreceğiz. 3 kulvarda yarışmak için dayanıklı olmalıyız" dedi.
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