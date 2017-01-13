Advocaat yüklemeye devam edecek

Antalya kampında takımına kondisyon yüklemesi yapan ve Dick Advocaat, idmanların dozajını bir süre daha düşürmeyecek. Hollandalı teknik adamın, "Samandıra'dadaha fazla zaman geçirmeliyiz.Acı çekmeden çok çalışmadanbaşarı gelmez.Hepimiz gereken fedakarlığıyapmalıyız" dedi.
FUTBOLCULAR MEMNUN Fenerbahçeli futbolcular ise antrenman düzeyinin yüksek olmasından hiç de şikayetçi değil. Hasan Ali, "Evet yoruluyoruzama bunun faydasınısezon içinde göreceğiz. 3kulvarda yarışmak için dayanıklıolmalıyız" dedi.
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