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Yekta: Eskiden dışarı sızmazdı

Yekta: Eskiden dışarı sızmazdı
Antalyaspor'da forma giyen , "Benim olduğum dönemde G.Saray'da sorunlar takım içinde halledilirdi. Şimdi sorunlar çok fazla dışarıya yansıyor" dedi. Tecrübeli oyuncu, Galatasaray'ın kötü gözükse de şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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