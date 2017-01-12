Video hakem uygulaması Türkiye’ye geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu MerkezHakem Kurulu (MHK) BaşkanıYusuf Namoğlu, hakemler olarak SporToto Süper Lig'de sezona iyi başladıklarınıbelirterek, daha sonra bazı hatalar yaptıklarınısöyledi. Namoğlu, "Sezonun 16 haftalıkilk devresine gayet iyi başladık. İlk haftalardagayet iyi gidiyorduk ancak ilerleyen haftalardahatalarımız oldu. Ondan sonra tekrartoparladık. 15. hafta çok iyi geçmişti ama16. hafta bazı hatalarımızın olduğu bir haftaolarak hafızalarda kaldı. İkinci devre daha iyiolacağız" diye konuştu. Namoğlu, Video YardımcıHakem (VAR) sistemiyle ilgili sunumyapılacağını aktararak, "VAR, teknolojik birolay. Yani hakeme yardımcı olan bir sistem.Tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi. Biz de bundanesinlenerek, gözlemcilik müessesemizide bir nevi teknolojik gözlem anlamında birsisteme doğru farklı bir noktaya getirme çalışmalarınıyapıyoruz" dedi.
ROSETTİ: TERÖR TÜM DÜNYADA VAR MHK Hakem Danışmanı Roberto Rosetti futbolun her geçen gün hızlandığını ve Süper Lig'in mücadelelere sahne olan önemli bir lig olduğunu bildirdi. Konuşmasına dünyada ve Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırılarına değinerek başlayan Rosetti, "Bütün dünyada ve Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Kendimi bu trajedinin içinde yer alan ailelere çok yakın hissediyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.