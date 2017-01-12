Video hakem uygulaması Türkiye’ye geliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, hakemler olarak Spor Toto Süper Lig'de sezona iyi başladıklarını belirterek, daha sonra bazı hatalar yaptıklarını söyledi. Namoğlu, "Sezonun 16 haftalık ilk devresine gayet iyi başladık. İlk haftalarda gayet iyi gidiyorduk ancak ilerleyen haftalarda hatalarımız oldu. Ondan sonra tekrar toparladık. 15. hafta çok iyi geçmişti ama 16. hafta bazı hatalarımızın olduğu bir hafta olarak hafızalarda kaldı. İkinci devre daha iyi olacağız" diye konuştu. Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapılacağını aktararak, "VAR, teknolojik bir olay. Yani hakeme yardımcı olan bir sistem. Tıpkı gol çizgisi teknolojisi gibi. Biz de bundan esinlenerek, gözlemcilik müessesemizi de bir nevi teknolojik gözlem anlamında bir sisteme doğru farklı bir noktaya getirme çalışmalarını yapıyoruz" dedi.



ROSETTİ: TERÖR TÜM DÜNYADA VAR

MHK Hakem Danışmanı Roberto Rosetti futbolun her geçen gün hızlandığını ve Süper Lig'in mücadelelere sahne olan önemli bir lig olduğunu bildirdi. Konuşmasına dünyada ve Türkiye'de gerçekleştirilen terör saldırılarına değinerek başlayan Rosetti, "Bütün dünyada ve Türkiye'de yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Kendimi bu trajedinin içinde yer alan ailelere çok yakın hissediyorum" dedi.