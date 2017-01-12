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Türkiye, ile maç yapacak!

Türkiye, Moldova ile maç yapacak!
A Milli Futbol Takımı, ile hazırlık maçı gerçekleştirecek. TFF'den yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekibimiz, 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati, ilerleyen günlerde açıklanacak.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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