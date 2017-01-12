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Türk basketbolu için dev zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBF Başkanı Türkoğlu Külliye’de görüştü

Türk basketbolu için dev zirve
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Türk basketbolunun genel görüntüsü ve geleceğinin de konuşulduğu görüşmenin ardından Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde isminin yazıldığı 15 numaralı ay-yıldızlı formamızla birlikte basketbol topu takdim etti. Görüşmenin oldukça verimli geçtiği öğrenildi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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