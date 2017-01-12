Türk basketbolu için dev zirve

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, CumhurbaşkanıSayın Recep Tayyip Erdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmede Gençlikve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Türk basketbolunun genel görüntüsü ve geleceğinin de konuşulduğu görüşmenin ardından Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı SayınRecep Tayyip Erdoğan'a üzerinde isminin yazıldığı 15 numaralı ay-yıldızlı formamızla birlikte basketbol topu takdim etti. Görüşmenin oldukça verimli geçtiği öğrenildi.
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