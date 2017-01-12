Trabzon’dan Şahan'e transfer

Trabzonspor sezonun ikinci yarısı öncesi bir bomba transfere daha imza attı. Karadeniz Fırtınası,Beşiktaş'ın orta sahadaki yıldızlarından Olcay Şahan ile 3.5 yıllık anlaşma yaptı. 29 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde Antalya'da Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile bir araya gelerek anlaşmaya varmıştı. Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılması durumunda Trabzonspor orta sahası Olcay Şahan'a emanet edilecek. Bordo-mavili takımın Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın transfer sonrası bir hayli mutlu olduğu öğrenildi. Bilindiği gibi Trabzonspor,Mas, Pereira ve Medjani'yi de kadrosuna katmıştı. Bu transferler sonrası Karadeniz Fırtınası daha da güçlendi.
Olcay Şahan kendisini 3.5 yıllığına Trabzonsporlu yapan sözleşmeye imza attı. Tecrübeli futbolcu, imzayı attıktan sonra mutluluk pozu verdi.
KENDiMi YENiDEN iSPATLAYACAĞIM Trabzon'un yeni transferi Olcay, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta 11 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncunun yıllık 1 milyon750 bin Euro alacağı ve bu ücretin kademeli olarak artacağı bildirildi. Olcay, "Herkes benim düşüşte olduğumu hissediyor. Ancak kendimi yeniden ispatlayacağım" dedi.
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