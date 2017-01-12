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Trabzon Yönetimi’nin 25 milyonluk kabusu

Bordo-Mavili kulüp, bugün 25 milyon TL ödeme yapmak zorunda... Ödeme yapılmazsa yeni transferlere lisans çıkartılamayacak

Trabzon Yönetimi’nin 25 milyonluk kabusu
Trabzonspor Yönetimi, Futbol Federasyonu uyuşmazlık kurumuna 13 milyon, eski transferlerin kulüplerine de 12 milyon ödemek zorunda. Bu ödemeler bugün yapılmak zorunda.

BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Eğer Bordo-Mavili kulüp ödemeyi yapamazsa yeni transferlerine lisans çıkartamayacak. Başkan Muharrem Usta'nın yöneticilere "Bu sınavın üstesinden de gelecek güçteyiz" dediği öğrenildi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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