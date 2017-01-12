Trabzon Yönetimi’nin 25 milyonluk kabusu

Trabzonspor Yönetimi, Futbol Federasyonu uyuşmazlık kurumuna 13 milyon, eski transferlerin kulüplerine de 12 milyon ödemek zorunda. Bu ödemeler bugün yapılmak zorunda.



BUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

Eğer Bordo-Mavili kulüp ödemeyi yapamazsa yeni transferlerine lisans çıkartamayacak. Başkan Muharrem Usta'nın yöneticilere "Bu sınavın üstesinden de gelecek güçteyiz" dediği öğrenildi.