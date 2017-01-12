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Teniste tarihi sınava hazırız

Soylu ve Büyükakçay, Avustralya Açık öncesi konuştu...

Teniste tarihi sınava hazırız
Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele edecek olan ve İpek Soylu'dan başarı sözü. Turnuvaya ana tablodan dahil olacak tenisçimiz Çağla, güzel bir kura çekmeyi umut ettiğini belirtip, "En iyi tenisimi oynayarak üst turlara yükselmek istiyorum" dedi. İpek Soylu ise, "Kariyerimin ilk çiftler grand slam ana tablosu olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. Sağlıklı ve başarılı bir sene geçirmeyi diliyorum" diye konuştu.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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