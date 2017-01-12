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Suk bu kez çok istekli

Koreli yıldız ilk yarıda bıraktığı kötü izleri silmek için büyük çaba harcıyor

Suk bu kez çok istekli
Sezonun ilk yarısında büyük bir gol sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da en çok eleştiri alan isimlerin başında yeni transfer Hyun Jun Suk geliyor... Koreli futbolcu hazırlık kampında istekli görüntüsüyle teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başardı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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