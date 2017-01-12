Suk bu kez çok istekli

Sezonun ilk yarısında büyük bir gol sıkıntısı yaşayan Trabzonspor'da en çok eleştiri alan isimlerin başında yeni transfer Hyun Jun Suk geliyor... Koreli futbolcu hazırlık kampında istekli görüntüsüyle teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başardı.