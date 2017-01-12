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’nın babası İstanbul’da

Beşiktaş, West Ham’da oynayan ’nın babasıyla görüşme yaptı

Simone Zaza’nın babasıis tanbu l’da
Beşiktaş yönetimi West Ham'da forma giyen 25 yaşındaki forvet Simone Zaza'nın menajerliğini yapan babası Antonio Zaza'yı İstanbul'da konuk etti.

ÇOK TEKLİF VAR
Ahmet Çebi, Baba Zaza'ya oğlu için 1.5 yıllığına 4.5 milyon euro verebileceklerini söyledi. Baba Zaza ise Valencia dahil 4 takımdan teklifler olduğunu söyleyerek, yarım gün kaldığı İstanbul'dan ayrıldı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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