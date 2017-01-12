Beşiktaş yönetimi West Ham'da forma giyen 25 yaşındaki forvet Simone Zaza'nın menajerliğini yapan babası Antonio Zaza'yı İstanbul'da konuk etti.



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Ahmet Çebi, Baba Zaza'ya oğlu için 1.5 yıllığına 4.5 milyon euro verebileceklerini söyledi. Baba Zaza ise Valencia dahil 4 takımdan teklifler olduğunu söyleyerek, yarım gün kaldığı İstanbul'dan ayrıldı.