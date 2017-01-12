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Şenol Güneş’ten kadroya revizyon

Transferlerin ardından kadro 28’e yükselecek. Teknik Direktör Güneş bu sayıyı 24’e düşürecek

Mitrovic ve Ryan Babel'i transfer eden Beşiktaş, Ersan Gülüm'le birlikte bir de forvet almayı planlıyor.

4 KİŞİ GİDECEK
Veli Kavlak'ın da iyileşmesi ve takıma katılmasının ardından Beşiktaş'taki oyuncu sayısı 28'e yükselecek. Kadrosunda en fazla 24 oyuncu tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, planlamasını gerçekleştirmesi için 4 futbolcusunu takımdan göndermesi gerekecek. Siyah-beyazlı takımda Sambacı savunmacı Rhodolfo da kara listede.

TALİSCA BOMBA GİBİ
'ta sakatlığını atlatan Anderson Talisca, gösterdiği performansla dikkati çekti. Siyahbeyazlı oyuncu, kupadaki Bolu maçı ile sahalara dönmesinin ardından iki hazırlık maçında 2 gol attı.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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