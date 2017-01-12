Şenol Güneş’ten kadroya revizyon

Mitrovic ve Ryan Babel'i transfer eden Beşiktaş,Ersan Gülüm'le birlikte bir de forvet almayı planlıyor.
4 KİŞİ GİDECEK Veli Kavlak'ın da iyileşmesi ve takıma katılmasının ardından Beşiktaş'taki oyuncu sayısı 28'e yükselecek. Kadrosunda en fazla 24 oyuncu tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, planlamasını gerçekleştirmesi için 4 futbolcusunu takımdan göndermesi gerekecek. Siyah-beyazlı takımda Sambacı savunmacı Rhodolfo da kara listede.
TALİSCABOMBA GİBİ BEşiktaş'ta sakatlığını atlatan Anderson Talisca, gösterdiği performansla dikkati çekti. Siyahbeyazlı oyuncu, kupadaki Bolu maçı ile sahalara dönmesinin ardından iki hazırlık maçında 2 gol attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.