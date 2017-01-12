Sarı Melekler’in Azerrail Bakü zaferi

Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Azerbaycantemsilcisi Azerrail Bakü'yü 3-0 yendi. 77 dakika süren maçın setleri 25-12, 25-19,25-9 şeklinde sonuçlandı.
BURSA BŞB. 8'Li FiNALLERDE
Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Romanya'nın Stiinta takımını 3-1 yendi. İlk maçta da rakibini 3-1 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor,adını 8'li finallere yazdırdı.
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