Sarı Melekler’in Azerrail Bakü zaferi

Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Azerbaycan temsilcisi Azerrail Bakü'yü 3-0 yendi. 77 dakika süren maçın setleri 25-12, 25-19, 25-9 şeklinde sonuçlandı.



BURSA BŞB. 8'Li FiNALLERDE

Kadınlar Challenge Kupası 16'lı final rövanş maçında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Romanya'nın Stiinta takımını 3-1 yendi. İlk maçta da rakibini 3-1 mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, adını 8'li finallere yazdırdı.