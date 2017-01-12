Mehmet Ekici’yi istiyorum

İYİ OYUNCULARI TRANSFER ETMEK İSTİYORUZ
Hollandalı teknik adam şöyle devam etti: Gelecek planlarımızla ilgili idari menajerimiz Hasan Çetinkaya'yla sürekli irtibat halindeyiz. Gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Transferde bazı dengeleri tutturmanız lazım. Halen iyi oyuncular almaya çalışıyoruz. Buraya iyi oyuncuları getirmek zor. Bu yüzden Karavayev'i aldık. Onun ligi bitmişti, ondan hemen iyi işler bekleyemeyiz ama bence çok kaliteli bir oyuncu. Benim geleceğimle ilgili konuşmak ise erken.
EMENİKE GİTSE KENDİSİ İÇİN İYİ OLACAK
Emenike'nin başka bir kulüp bulması onun için daha iyi olur. Zaten bunu daha önce de söylemiştim. Van Persie, dedesiyle ilgili problemden dolayı Hollanda'ya gitti. Fernandao ise oynayabilecek durumda... Elimizde Lens var. Bir durum söz konusu olursa Lens de ileride oynayabilir. Moussa Sow da haftaya kadar bizimle olacak. 'Eğer şöyle olursa, böyle olursa' diye çok fazla düşünmek doğru değil. Şu bir gerçek ki ben sistemimi oyunculara göre belirliyorum.
HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL
Hakemlerin işlerinin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Her zaman işler istediğiniz gibi gidemez. Bazen sizin yanınızda olurlar bazen ise verdikleri kararlar hoşunuza gitmez. Ben onların hala dürüst insanlar olduklarını düşünüyorum. İşleri gerçekten çok zor. Ben hakem konuşmaktan ziyade takımı konuşmanın daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Zor bir ligde mücadele ediyoruz. Bunu dışardan anlamak kolay değil. İçine girince görüyoruz.
VAN DER WIEL HALA AYNI KAFADA!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat dünkü basın toplantısında kadro dışı bırakılan vatandaşı Van der Wiel için ayrı bir paragraf açtı.
EN İYİSİ GİTMESİ...
Tecrübeli teknik adam, Van der Wiel için, "Van der Wiel şu ana kadar bana yeterli özveriyi göstermedi. Bu tür durumlarda en iyi şey gitmektir. Onun hakkındaki görüşlerim hala aynı... Motivasyonu bazen oyuncu kendisi sağlamalı ve gerekli özveriyi göstermeli. Bunu her zaman teknik direktör yapamaz" ifadelerini kullandı.
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