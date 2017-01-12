Lens: Uzun yıllar kalmak isterim

F.Bahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, "Ben burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok büyük bir takımda oynuyorum. Fenerbahçe her tür noktada son derece başarılı. Uzun yıllar kalmak isterim ancak transferde Sunderland var, Fenerbahçe var. Taraftarın desteği çok hoşuma gidiyor" dedi.