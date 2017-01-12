Kadirhan Kızılırmak Türkiye şampiyonu

Çorum'da yapılan analig müsabakalarında Sinop Kuzey yıldızı sporcusu Kadirhan Kızılırmak 57 kiloda birinci olarak altın madalya kazandı. Türkiye Karadeniz Taekwodo Şampiyonası'nda Karadeniz Bölge birincisi olan Durağanlı sporcu Kadirhan Kızılırmak Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan'ı ziyaret etti.