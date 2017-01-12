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Türkiye şampiyonu

Kadirhan Kızılırmak Türkiye şampiyonu
Çorum'da yapılan analig müsabakalarında Sinop Kuzey yıldızı sporcusu Kadirhan Kızılırmak 57 kiloda birinci olarak altın madalya kazandı. Türkiye Karadeniz Taekwodo Şampiyonası'nda Karadeniz Bölge birincisi olan Durağanlı sporcu Kadirhan Kızılırmak Durağan Belediye Başkanı Ahmet Kılıçaslan'ı ziyaret etti.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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