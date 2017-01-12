Yol Durumu
  1. Göztepe Hamit’i yalanladı
  2. Ahmet Çalık’ta mutlu son

Hayır dediğim için çok pişmanım

Hayır dediğim için çok pişmanım
Sezon başında ismi Galatasaray ile anılan Clarence Seedorf çarpıcı açıklamalarda bulundu... Çin'in FC Shenzen takımını çalıştıran Hollandalı hoca hata yaptığını söyledi. Seedorf, "Hata yapmışım. Şu an için tekrar teklif olursa kabul ederim" dedi. Seedorf, vatandaşı Riekerink için de "Kendisi Hollandalı ama tanımıyorum. Çünkü pek kariyeri yok" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar