Hayır dediğim için çok pişmanım

Sezon başında ismi Galatasaray ile anılan Clarence Seedorf çarpıcı açıklamalarda bulundu... Çin'in FC Shenzen takımını çalıştıran Hollandalı hoca hata yaptığını söyledi. Seedorf, "Hata yapmışım. Şu an için tekrar teklif olursa kabul ederim" dedi. Seedorf, vatandaşı Riekerink için de "Kendisi Hollandalı ama tanımıyorum. Çünkü pek kariyeri yok" ifadesini kullandı.