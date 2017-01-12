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Göztepe Hamit’i yalanladı

Göztepe Hamit’i yalanladı
Sözleşmesini feshederek Galatasaray'dan ayrılan 'un Göztepe'ye transfer olacağı iddia ediliyordu. Fakat İzmir kulübünün teknik direktörü Okan Buruk, "Hamit'i çok severim ama teklif yapmadık" diye konuştu.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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