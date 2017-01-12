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‘Kazan’a düştü

Rus ekibi Rubin Kazan, ’yi kiralamak için Fener’in kapısını çaldı. Yönetim satış opsiyonu için 5 milyon Euro istedi

Emenike ‘Kazan’a düştü
Advocaat'ın " gitse kendisi ve bizim için iyi olur" açıklamasını yaptığı sıralarda Rubin Kazan'dan teklif geldi. Emenike'yi kiralamak Rus ekibi F.Bahçe'nin istediği 5 milyon Euro'luk opsiyon şartını düşürmek istiyor.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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