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Cimbom’da parola aynı: 5 maçta 13 puan!

Konya maçına hazırlanan G.Saray, Beşiktaş derbisine kadar 5 haftada en az 13 puan hedefliyor

Cimbom’da parola aynı: 5 maçta 13 puan!
İkinci yarının ilk maçında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar çok neşeli bir ortamda sürüyor.

3'Ü DEPLASMAN
İlk yarıda 2-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası "5 maçta 13 puan" parolasını açıklayan ve hedefe ulaşan teknik direktör Jan Olde Riekerink, ikinci devre öncesi de parolayı belirledi. Hollandalı hoca, Beşiktaş derbisine kadar oynanacak 5 maçta yine en az 13 puan almalarını gerektiğini oyuncularına söyledi. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte Konyaspor (D), Karabükspor (D), Akhisar, Kayserispor ve Rizespor (D) maçlarına çıkacak. Özellikle Konya ve Karabük deplasmanları endişe yaratıyor.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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