Cimbom’da parola aynı: 5 maçta 13 puan!

İkinci yarının ilk maçında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar çok neşeli bir ortamda sürüyor.
3'Ü DEPLASMAN
İlk yarıda 2-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası "5 maçta13 puan" parolasını açıklayan ve hedefe ulaşan teknik direktör Jan Olde Riekerink, ikinci devre öncesi de parolayı belirledi. Hollandalı hoca, Beşiktaş derbisine kadar oynanacak 5 maçta yine en az 13 puan almalarını gerektiğini oyuncularına söyledi. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte Konyaspor (D),Karabükspor (D), Akhisar,Kayserispor ve Rizespor(D) maçlarına çıkacak. Özellikle Konya ve Karabük deplasmanları endişe yaratıyor.
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