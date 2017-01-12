Yol Durumu
  1. Kadirhan Kızılırmak Türkiye şampiyonu
  2. Şenol Güneş’ten kadroya revizyon

Caner “haydi hayırlısı” dedi herkes heyecanlandı

Caner “haydi hayırlısı” dedi herkes heyecanlandı
Sezonun başında aşil tendonu kopan ve uzun süredir forma giyemeyen Beşiktaşlı , Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri önünde 'Haydi hayırlısı' yazılı bir fotoğraf paylaştı. Siyah-Beyazlı oyuncu tesislerin önünden fotoğraf paylaşınca taraftarlar da heyecanlandı. Taraftarlar instagraml fotoğrafının altına "Haydi Caner dön artık" yorumları yaptı.
Etiketler:
  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar