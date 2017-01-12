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Sassari’nin 100'ünü kızarttı

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, İtalyan ekibini 30 sayı farkla mağlup etti. Roll 18 sayıyla yıldızlaştı

Beşiktaş Sompo Japan Sassari’nin 100ünü kızarttı
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 12. hafta maçında İtalyan ekibi Dinamo Sassari'yi 100-70 yendi. E Grubu'nda 10. galibiyetini alan Kara Kartal liderliğini sürdürdü. Sonuçlar: Monaco-Banvit: 65-63, Le Mans-Karşıyaka: 65-61. Avrupa Kupası: Antwerp-D.İ. Büyükçekmece: 86-64. Kadınlar Avrupa Ligi: Fenerbahçe-Famila Schio: 77-64. BLMAMersin BŞB.: 76-63.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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