Bekle beni G.Saray!

Trabzonspor eski oyuncusu CarlMedjani ile Antalya Belek'te kamp yapılanotelde düzenlenen törenle birlikte 1.5yıllık resmi sözleşme imzaladı.
O MAÇI BEKLİYORUM
Takımın defansının yanı sıra gol yollarına da katkı yapmak istediğini belirten Cezayirli futbolcu, "Bir dahasezonda 8 gol atarmıyım bilmiyorumama Galatasaray'akarşı gollerim vardı.O maçı bekliyorum. Eniyisini yapmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.
HİKAYEMİBİTİRMEDİM Medjani, "Trabzonspor'da sürmesi gereken bir hikayem var, onu daha bitirmedim. O yüzden buraya geldim. Kariyerimin en güzel günlerini burada geçirdim" diye konuştu.
KULÜBÜN BORCU MAAŞA EKLENDİ Kulüpten 785 bin Euroalacağı olan Medjani, FIFA'dakidavayı geri çekti. Cezayirli yıldıza2. yarıda ödenecek 1 milyon 50bin Euro'nun içinde bu para da var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.