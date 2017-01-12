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Bekle beni G.Saray!

Trabzonspor’a geri dönen Cezayirli yıldız, “G.Saray’a yine gol atmak istiyorum” dedi

Bekle beni G.Saray!
Trabzonspor eski oyuncusu Carl Medjani ile Antalya Belek'te kamp yapılan otelde düzenlenen törenle birlikte 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

O MAÇI BEKLİYORUM
Takımın defansının yanı sıra gol yollarına da katkı yapmak istediğini belirten Cezayirli futbolcu, "Bir daha sezonda 8 gol atar mıyım bilmiyorum ama Galatasaray'a karşı gollerim vardı. O maçı bekliyorum. En iyisini yapmaya çalışıyorum" açıklamasını yaptı.

HİKAYEMİ BİTİRMEDİM
, "Trabzonspor'da sürmesi gereken bir hikayem var, onu daha bitirmedim. O yüzden buraya geldim. Kariyerimin en güzel günlerini burada geçirdim" diye konuştu.

KULÜBÜN BORCU MAAŞA EKLENDİ
Kulüpten 785 bin Euro alacağı olan Medjani, FIFA'daki davayı geri çekti. Cezayirli yıldıza 2. yarıda ödenecek 1 milyon 50 bin Euro'nun içinde bu para da var.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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