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Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, futbolcuları 'ın transferi konusunda ile anlaştıklarını söyledi.

CimBom transfer bombasını patlattı

Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki stoperin transferi için görüşmelerin uzun zamandır sürdüğünü hatırlatarak, "Milli futbolcumuz 'ın transferi konusunda ile el sıkıştık. Galatasaray, altyapımızdan yetişen Ahmet Çalık'ın bonservisi için 2,5 milyon avro ödeyecek. , sadece altyapısından yetiştirdiği futbolcularla ayakta kalmıyor, aynı zamanda Türk futboluna da hizmet etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin A takımında 2011'den beri oynayan Ahmet, çıktığı 118 maçta 4 gol kaydetti. 22 yaşındaki savunma oyuncusu, A Milli Takım formasını da 7 kez giydi.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe 12:36
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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dost dost

GS nin bobasina bakin ahmet caliki transfer etmis oynadigi bolge stoper bobanizi sevsinler ya o bolgeye alt yapidan 10====15==tane stoper cikar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 12.01.2017 15:22
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