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3 kez idmana çıkacak ama Konya'da 11'de

Yasin, Podolski ve Bruma’nın yokluğu, Josue’nin formsuzluğu nedeniyle gözler Rodrigues’e çevrildi

3 kez idmana çıkacak ama Konyada 11de
Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da büyük bir kanat krizi yaşanıyor... Kart cezalısı Bruma ve Yasin'in yanı sıra sakatlığı bulunan Podolski de zorlu deplasmanda forma giyemeyecek. Teknik patron Riekerink'in bu bölgede oynatmayı düşündüğü Josue ise çok formsuz.

SONUNA KADAR GÜVENİYORUM
Hollandalı hoca bu nedenle gözünü yeni transfer Garry Rodrigues'e çevirmiş durumda... Dün ilk kez idmana çıkan Yeşil Burundili futbolcu performansıyla beğeni topladı. Riekerink maça kadar sadece 3 idmanda yer alacak olmasına rağmen Rodrigues'e 11'de şans verecek. Yıldız futbolcunun da "Kendime sonuna kadar güveniyorum" dediği belirtiliyor.
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  • 12 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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