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Yönetim kararını verdi: Yasin’e 2. kez af!

Tuzla maçının ardından kadro dışı bırakılan yıldız futbolcuya af çıktı. Yasin bugünkü idmanda yer alacak

Yönetim kararını verdi: Yasin’e 2. kez af!
Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin disiplinsiz hareketleri nedeniyle bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakılmıştı. Hakkında Rus kulüplerine transfer olacağına dair iddialar ortaya atılan yıldız futbolcunun kaderi belli oldu. Galatasaray yönetimi, önceki gün savunmasını yazıp af isteyen Yasin'in yeniden takıma dönmesine karar verdi. Bu sezon ikinci kez affedilen milli futbolcunun bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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