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Tolgay: Transferi hiç düşünmedim

Tolgay: Transferi hiç düşünmedim
Adı Mehmet Ekici transferinde takasedilebilecek futbolcular arasında yer alan Tolgay Arslan, "Çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. Ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve burada mutluyum. 2. yarıda takımıma nasıl faydalı olurum onu hesap ediyorum. Ayrıca hocam benden memnun olmasa beni sürekli oynatmazdı" dedi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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