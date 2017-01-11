Tolgay: Transferi hiç düşünmedim

Adı Mehmet Ekici transferinde takasedilebilecek futbolcular arasında yer alan Tolgay Arslan, "Çıkan haberlerle ilgilenmiyorum. Ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve burada mutluyum. 2. yarıda takımıma nasıl faydalı olurum onu hesap ediyorum. Ayrıca hocam benden memnun olmasa beni sürekli oynatmazdı" dedi.