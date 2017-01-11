Transferde hızlanan bordo mavili kulüp bir süredir gündeminde olan Olcay Şahan'ı renklerine kattı.
3,5 YILLIĞINA ANLAŞMA SAĞLANDI
Trabzonspor Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllığına anlaştı. Bordo mavili kulübün Olcay ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
Süper Lig'in transfer bombası patladı!
Beşiktaşlı yıldız oyuncu Olcay Şahan, Trabzonspor ile 3,5 yıllığına anlaştı
Transferde hızlanan bordo mavili kulüp bir süredir gündeminde olan Olcay Şahan'ı renklerine kattı.
Etiketler: Trabzonspor , Olcay Şahan
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