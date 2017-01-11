Süper Lig'in transfer bombası patladı!

Transferde hızlanan bordo mavili kulüp bir süredir gündeminde olan Olcay Şahan'ı renklerine kattı.



3,5 YILLIĞINA ANLAŞMA SAĞLANDI

Trabzonspor Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllığına anlaştı. Bordo mavili kulübün Olcay ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.