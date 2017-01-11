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  1. Süper Lig'de devrim gibi değişiklik!

Süper Lig'in transfer bombası patladı!

Beşiktaşlı yıldız oyuncu , ile 3,5 yıllığına anlaştı

Süper Ligin transfer bombası patladı!

Transferde hızlanan bordo mavili kulüp bir süredir gündeminde olan 'ı renklerine kattı.

3,5 YILLIĞINA ANLAŞMA SAĞLANDI
Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllığına anlaştı. Bordo mavili kulübün Olcay ile kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba 18:34
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