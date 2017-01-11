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Trabzon’u soruyor

Rodallega Trabzon’u soruyor
Trabzonspor'un forvete takviye yapmak için transferinde çok önemli mesafe kat ettiği Rodallega'nın menajerinin İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Kolombiyalı oyuncu ise Trabzonspor'da forma giyen vatandaşı Castillo'dan ve Akhisar Belediyespor'da forma giyen eski Trabzonsporlu oyunculardan, şehir ve takım hakkında bilgiler topluyor.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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