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Quaresma: Çok zorlu geçecek

Quaresma: Çok zorlu geçecek
Beşiktaş'ın yıldız fubolcusu Ricardo Quaresma ligin 2. yarısının çok çekişmeli bir şampiyonuk mücadelesine sahne olacağını söyledi. Portekizli yıldız, "Bence son yılların en çekişmeli şampiyonluk mücadelesi olacak. 4 takım son ana kadar yarışın içinde kalabilir. Ben 2. yarıda daha fazla puan toplayacağımızı düşünüyorum. Ama maçlar kazanılmadan puan verilmiyor" dedi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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