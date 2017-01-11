Poldi’nin yerine Calleri

Garry Rodrigues'i kadrosuna katan, stoper takviyesi için büyük uğraş veren Galatasaray'da forvet transferi Lukas Podolski'ye endeksli... Kolbein Sigthorsson'la yollarını ayırmasına rağmen, Poldi'nin Çin'e gitmesi durumunda forvet transferini gündemine alacak olan Sarı-Kırmızılılar'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.



İKİ KEZ KİRALANDI

Arjantin ve Brezilya basınında çıkan haberlere göre kariyerini West Ham United'ta sürdüren Jonathan Calleri, Sarı-Kırmızılı kulüpten resmi teklif aldı. Geçen sezon devre arasında Boca Juniors'tan Uruguay ekibi Maldonado'ya transfer olan Arjantinli forvet, ardından önce Sao Paulo'ya sonra da West Ham'a kiralandı.



ADA'DA OLMADI!

İngiltere'de aradığını bulamayan ve Premier Lig'de 6 maça çıkıp gol atamayan Calleri'nin yeniden Maldonado'ya dönmesi bekleniyor. Genç yıldız için Fiorentina da girişimde bulunuyor.