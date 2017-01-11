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Poldi’nin yerine Calleri

Alman yıldızın Çin’e gitmesi durumunda forvet transfer edecek olan Galatasaray’ın gündemine flaş bir isim girdi. Brezilya ve Arjantin basınına göre , Sarı-Kırmızılı kulüpten resmi telkif aldı

Poldi’nin yerine Calleri
Garry Rodrigues'i kadrosuna katan, stoper takviyesi için büyük uğraş veren Galatasaray'da forvet transferi Lukas Podolski'ye endeksli... Kolbein Sigthorsson'la yollarını ayırmasına rağmen, Poldi'nin Çin'e gitmesi durumunda forvet transferini gündemine alacak olan Sarı-Kırmızılılar'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

İKİ KEZ KİRALANDI
Arjantin ve Brezilya basınında çıkan haberlere göre kariyerini West Ham United'ta sürdüren Jonathan Calleri, Sarı-Kırmızılı kulüpten resmi teklif aldı. Geçen sezon devre arasında Boca Juniors'tan Uruguay ekibi Maldonado'ya transfer olan Arjantinli forvet, ardından önce Sao Paulo'ya sonra da West Ham'a kiralandı.

ADA'DA OLMADI!
İngiltere'de aradığını bulamayan ve Premier Lig'de 6 maça çıkıp gol atamayan Calleri'nin yeniden Maldonado'ya dönmesi bekleniyor. Genç yıldız için Fiorentina da girişimde bulunuyor.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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