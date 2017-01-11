Olcay’da geri sayım

Trabzonspor'unsezon sonuna kadarBeşiktaş'tan bedelsizolarak transfer etmek istediğiOlcay Şahan için girişimlersürüyor. Olcay'ın,"Beşiktaş'ta kalmak istiyorum"şeklinde yaptığı iddiaedilen açıklamalar, transfer görüşmelerinisekteye uğratmadı.Bordo-Mavili yöneticiler,Olcay transferinde şu an itibariyleaşılamayacak bir sorununbulunmadığını ve prosedürleribeklediklerini dile getirdi. BaşkanMuharrem Usta ve TeknikDirektör Ersun Yanal ileyaptığı görüşmenin ardındanBeşiktaş kafilesi ile İstanbul'adönen Olcay'ın bonservisiile alınması için girişimlerdevam ediyor...
KAR TRANSFERLERİ DE ETKİLEDİ! İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde sorunlar yaşanması Trabzonspor'un transfer çalışmalarını da etkiledi. Bazı uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle Medjani, Caceres ve Rodallega'nın menajerinin Türkiye'ye gelişinde gecikmeler meydana geldiği ancak görüşmelerde bir sorun bulunmadığı ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.