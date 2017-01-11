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Olcay’da geri sayım

Bordo-Mavili yönetim Olcay’ı kiralık değil bonservisi ile almak istiyor... Siyah-Beyazlı yönetim ve Olcay ile görüşmeler olumlu şekilde sürüyor

Olcay’da geri sayım
Trabzonspor'un sezon sonuna kadar Beşiktaş'tan bedelsiz olarak transfer etmek istediği Olcay Şahan için girişimler sürüyor. Olcay'ın, "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum" şeklinde yaptığı iddia edilen açıklamalar, transfer görüşmelerini sekteye uğratmadı. Bordo-Mavili yöneticiler, Olcay transferinde şu an itibariyle aşılamayacak bir sorunun bulunmadığını ve prosedürleri beklediklerini dile getirdi. Başkan Muharrem Usta ve Teknik Direktör Ersun Yanal ile yaptığı görüşmenin ardından Beşiktaş kafilesi ile İstanbul'a dönen Olcay'ın bonservisi ile alınması için girişimler devam ediyor...

KAR TRANSFERLERİ DE ETKİLEDİ!
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde sorunlar yaşanması Trabzonspor'un transfer çalışmalarını da etkiledi. Bazı uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle Medjani, Caceres ve Rodallega'nın menajerinin Türkiye'ye gelişinde gecikmeler meydana geldiği ancak görüşmelerde bir sorun bulunmadığı ifade edildi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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