Maçın geliri şehit ailesine

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Elazığspor-Galatasaray maçının gelirinin İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis Fethi Sekin'in ailesine verileceği bildirildi. Elazığ Belediye Başkanı Yanılmaz, "Galatasaray ile oynanacak olan kupa maçının bütün gelirlerinin şehidimizin ailesine verilmesi için bir karar alındı. Elazığımız'da ismini yaşatacak en güzel yere şehidimizin ismini vereceğiz" dedi.
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