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Maçın geliri şehit ailesine

Maçın geliri şehit ailesine
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçının gelirinin İzmir'deki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis 'in ailesine verileceği bildirildi. Elazığ Belediye Başkanı Yanılmaz, "Galatasaray ile oynanacak olan kupa maçının bütün gelirlerinin şehidimizin ailesine verilmesi için bir karar alındı. Elazığımız'da ismini yaşatacak en güzel yere şehidimizin ismini vereceğiz" dedi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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