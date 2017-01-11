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Konate&Emre sezon sonu

Trabzonspor yönetimi, Sion’dan almayı düşündüğü ve Alanyasporlu Emre Akbaba’yı sezon sonu bitirecek

Konate&Emre sezon sonu
Trabzonspor'un forvete düşündüğü FC Sion'lu Moussa Konate ile Alanyaspor'dan alınması gündemde olan Emre Akbaba'nın transferi sezon sonuna kaldı.

"ŞİMDİDEN ANLAŞALIM" TEKLİFİ
Bordo-Mavili yönetim yapılacak görüşmelerde oyunculara, "Şimdi anlaşalım sezon sonu sizi alalım" teklifi yapa- cak. Bu görüşmeleri yapmak için Alanyaspor'dan izin isteyecek olan Bordo-Mavili yönetim, Antalya temsilcisinin kendisiyle de hem bonservis pazarlığı yapacak hem de takasla oyuncu önerecek. Bordomavili yönetimin bir süredir kadrosuna katmak için görüşme yaptığı Moussa Konate'nin menajeri de Türkiye'ye çağrıldı. Kulübü FC Sion ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Moussa Konate'yi de bedelsiz olarak almak isteyen yönetimin oyuncuya böyle bir teklif sunacağı ve kabul edilmesi durumunda ön anlaşmanın yapılacağı ifade edildi.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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