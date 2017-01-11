Kjaer: Liderlik benim ruhumda var!

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, çok iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini söyledi. Kjaer, "Antalya'da çok iyi bir çalışma ortamı var. Keşke burada daha uzun süre kalabilsekdik ama 2. yarının başlamasına fazla zaman kalmadı. Buradaki tek üzüntümüz Volkan Şen'in sakatlığı oldu. O da olmasa her şey dört dürtlük olurdu" dedi.



ÇABUK TOPARLANDIM

Sezona kötü başlamasına rağmen çabuk toparlandığını söyleyen Kjaer sözlerine şöyle devam etti: "Saha içinde maça tam konsanre olurum ve takımım için her şeyimi veririm. Sanırım taraftarımız da beni bunun için seviyor. Takımda lider olmak için ayrıca bir gayretim yok ama bu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu benim ruhumda var. Takım arkadaşlarım da bunu benimsedi."