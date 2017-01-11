Kjaer: Liderlik benim ruhumda var!

Fenerbahçe'nin Danimarkalıstoperi Simon Kjaer, çok iyibir hazırlık kampı geçirdiklerini söyledi.Kjaer, "Antalya'da çok iyibir çalışma ortamı var. Keşke buradadaha uzun süre kalabilsekdikama 2. yarının başlamasınafazla zaman kalmadı. Buradakitek üzüntümüz Volkan Şen'in sakatlığıoldu. O da olmasa her şeydört dürtlük olurdu" dedi.
ÇABUK TOPARLANDIM
Sezona kötü başlamasına rağmen çabuk toparlandığını söyleyen Kjaer sözlerine şöyle devam etti: "Saha içinde maça tam konsanre olurum ve takımım için her şeyimi veririm. Sanırım taraftarımız da beni bunun için seviyor. Takımda lider olmak için ayrıca bir gayretim yok ama bu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu benim ruhumda var. Takım arkadaşlarım da bunu benimsedi."
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