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Kjaer: Liderlik benim ruhumda var!

Kjaer, “Saha içinde tam konsantre olurum ve takımım için her yşeimi veririm Liderlik özelliklerim kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu benim ruhumda var” dedi

Kjaer: Liderlik benim ruhumda var!
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, çok iyi bir hazırlık kampı geçirdiklerini söyledi. Kjaer, "Antalya'da çok iyi bir çalışma ortamı var. Keşke burada daha uzun süre kalabilsekdik ama 2. yarının başlamasına fazla zaman kalmadı. Buradaki tek üzüntümüz Volkan Şen'in sakatlığı oldu. O da olmasa her şey dört dürtlük olurdu" dedi.

ÇABUK TOPARLANDIM
Sezona kötü başlamasına rağmen çabuk toparlandığını söyleyen Kjaer sözlerine şöyle devam etti: "Saha içinde maça tam konsanre olurum ve takımım için her şeyimi veririm. Sanırım taraftarımız da beni bunun için seviyor. Takımda lider olmak için ayrıca bir gayretim yok ama bu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu benim ruhumda var. Takım arkadaşlarım da bunu benimsedi."
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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