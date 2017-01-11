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Kafile sabah geldi, Riekerink 1 gün izin verdi

Konya maçının hazırlıklarına yarın devam edilecek

Kafile sabah geldi, Riekerink 1 gün izin verdi
Suudi Arabistan'da El İttifak ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kaybeden Galatasaray sabah 04.30 sularında İstanbul'a döndü... Teknik direktör Jan Olde Riekerink bu nedenle takıma 1 gün izin verdi. Sarı-Kırmızılılar cumartesi günü ligde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya'daki idmanla devam edecek.
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  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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